Микрокредитную компанию оштрафовали за звонки жительнице Шелехова

Жительница города Шелехова обратилась к приставам с жалобой на микрокредитную компанию. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по Иркутской области. Женщина сообщила, что ее буквально засыпали звонками, требуя оплатить задолженность за ее сына. Но на этом дело не закончилось — угрозы и оскорбления начали поступать и коллегам заявительницы. В одном из смс-сообщений даже был указан номер договора, по которому якобы нужно было погасить долг.