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Микрокредитную компанию оштрафовали за звонки жительнице Шелехова

Кредиторы требовали ее погасить долг сына.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница города Шелехова обратилась к приставам с жалобой на микрокредитную компанию. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по Иркутской области. Женщина сообщила, что ее буквально засыпали звонками, требуя оплатить задолженность за ее сына. Но на этом дело не закончилось — угрозы и оскорбления начали поступать и коллегам заявительницы. В одном из смс-сообщений даже был указан номер договора, по которому якобы нужно было погасить долг.

— При рассмотрении обращения установлено, что данный номер договора заключен в компании и что в действиях ее сотрудников усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Суд рассмотрел дело и вынес вердикт: микрокредитная организация признана виновной по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. В качестве наказания ей назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.