ГПК: Латвия закрыла границу с Беларусью на 9 часов из-за группы африканцев

Причиной этого стало то, что Латвия в одностороннем порядке и без уведомления белорусских пограничников прекратила оформление транспортных средств в погранпункте «Патерниеки» («Григоровщина» с белорусской стороны. — Ред.). В итоге транспорт не оформляли с 14.00 до 22.40 часов.