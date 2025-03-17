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ГПК: Латвия закрыла границу с Беларусью на 9 часов из-за группы африканцев

ГПК сказало о происходящем в латвийском погранпереходе «Патерниеки».

Источник: Комсомольская правда

В Госпогранкомитете рассказали, что произошло в латвийском погранпереходе «Патерниеки», который был закрыт девять часов.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что 16 марта Латвия не оформляла транспорт в «Григоровщине» на границе с Беларусью.

Причиной этого стало то, что Латвия в одностороннем порядке и без уведомления белорусских пограничников прекратила оформление транспортных средств в погранпункте «Патерниеки» («Григоровщина» с белорусской стороны. — Ред.). В итоге транспорт не оформляли с 14.00 до 22.40 часов.

В ГПК сообщили, что причиной перекрытия движения стала группа африканцев, которые следовали в ЕС по действительным документам. Белорусскую границу иностранцы пересекли, но в сопредельном пункте пропуска десятерым африканцам было отказано в оформлении.

После чего латвийский пограннаряд перегородил дорогу в обоих направлениях металлическим забором и не пропускал иностранцев, которые пытались выяснить причину отказа во въезде.

— Белорусские пограничники незамедлительно отреагировали на перекрытие движения и предложили африканцам возвратиться на территорию Беларуси, чтобы латвийские службы возобновили оформление, — прокомментировали в ГПК.

Но африканцы изначально не соглашались вернуться на территорию белорусского погранпункта. Но спустя 6 часов ожидания, в 20.00 вечера все-таки они покинули территорию ЕС.

На белорусской земле африканцам было предоставлено помещение для отдыха, их напоили их чаем, организовали транспорт для возвращения в Беларусь.

Но даже после того, как ситуация разрешилась, латвийцы еще более 2,5 часов не возобновляли пропуск транспорта.

— Граница оставалась закрытой на протяжении девяти часов, — указали в ГПК.

Мы писали, когда Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном КПП на границе с Беларусью.

И еще в Минске 500 остановок общественного транспорта заменят на новые в едином стиле.