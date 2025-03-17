Заместитель губернатора — министр финансов Ростовской области покинула пост

Добавим, Лилия Федотова занимала пост заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области с сентября 2011 года. Перед этим чиновник была первым заместителем министра финансов региона, а еще раньше работала в администрации Ленинского муниципального района Московской области, а также в инспекции Министерства России по налогам и сборам города Видное Московской области.