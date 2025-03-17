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Заместитель губернатора — министр финансов Ростовской области покинула пост

Власти подтвердили увольнение главы минфина Ростовской области Лилии Федотовой.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пост заместителя губернатора — министра финансов региона покинула Лилия Федотова. Эту информацию сегодня, 17 марта, подтвердил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

— Служебный контракт расторгнут по инициативе работника, — сообщил Сергей Тюрин.

Напомним, ранее экс-главу донского минфина заподозрили в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В рамках предварительной меры пресечения суд утвердил арест в СИЗО до 2 апреля 2025 года включительно. Кроме того, Лилию Федотову исключили из комиссии по борьбе с коррупцией.

По версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.

Добавим, Лилия Федотова занимала пост заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области с сентября 2011 года. Перед этим чиновник была первым заместителем министра финансов региона, а еще раньше работала в администрации Ленинского муниципального района Московской области, а также в инспекции Министерства России по налогам и сборам города Видное Московской области.