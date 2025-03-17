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В Омске объявили войну ларькам из-за их «убогости»

Губернатор пообещал увольнять глав округов за выдачу новых разрешений на установку НКО.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко жестко высказался о нестационарных торговых объектах в Омске.

«Такого количества ларьков не видел ни в одном городе. Сориентировал глав административных округов Омска на борьбу с объектами, которые портят облик нашего города. Буду спрашивать с каждого персонально», — рассказал губернатор в совем телеграм-канале.

Отныне главам округов Омска запрещено выдавать новые разрешения на установку «убогих», по оценке главы региона, нестационарных торговых объектов.

«Если кто-то из вас хоть одно разрешение еще выдаст, не обижайтесь. Вместе работать больше не будем», — сказал Хоценко.

Более того, незаконно установленные нестационарные торговые объекты должны быть демонтированы в самое ближайшее время.