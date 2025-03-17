В Китае успешно пересадили человеку генетически измененную почку свиньи

Реципиентом стала 69-летняя женщина с терминальной стадией почечной недостаточности. После восстановления кровотока пересаженная почка начала вырабатывать мочу. Уровень креатинина в сыворотке — ключевой биохимический показатель для оценки функции почек — снизился до нормы на третий день, что указывает на первоначальный успех операции. При этом медики допускают, что пациентка может столкнуться с такими проблемами, как иммунное отторжение, нарушение коагуляции и инфекции, вызванные патогенами.