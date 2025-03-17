В Китае успешно пересадили человеку генетически измененную почку свиньи

ШАНХАЙ, 17 марта. /ТАСС/. Китайские врачи успешно осуществили трансплантацию генетически отредактированной почки свиньи пациенту с уремией. Операцию провели медики из госпиталя «Сицзин» Медицинского университета ВВС Народно-освободительной армии Китая.
«Межвидовая трансплантация может стать ключевым способом решения проблемы нехватки органов и дать новую надежду многим пациентам», — заявил руководитель группы медиков Доу Кефэн, слова которого приводит агентство Xinhua.
Реципиентом стала 69-летняя женщина с терминальной стадией почечной недостаточности. После восстановления кровотока пересаженная почка начала вырабатывать мочу. Уровень креатинина в сыворотке — ключевой биохимический показатель для оценки функции почек — снизился до нормы на третий день, что указывает на первоначальный успех операции. При этом медики допускают, что пациентка может столкнуться с такими проблемами, как иммунное отторжение, нарушение коагуляции и инфекции, вызванные патогенами.
В Китае около 130 млн человек страдают хроническими заболеваниями почек.
На сегодняшний день зарегистрировано не менее четырех случаев трансплантации почки свиньи человеку, все эти операции прошли в Соединенных Штатах. Пациент, которому пересадили свиную почку в ноябре 2024 года, является самым долгоживущим реципиентом на сегодняшний день.
В 2024 году китайские ученые провели успешную операцию по пересадке макаке почки свиньи с редактированным геномом. Трансплантат не отторгался у обезьяны на протяжении 184 дней. Также в 2024 году в КНР успешно осуществили пересадку генетически отредактированной печени свиньи человеку, у которого зафиксировали смерть мозга, чтобы имитировать лечение пациента с печеночной недостаточностью.