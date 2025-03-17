Разработан новый метод сканирующей микроскопии

В ее рамках ученые используют иглу магнитно-силового микроскопа, чтобы создать внутри сверхпроводника одиночный вихрь Абрикосова, который притягивается и неотрывно следует за данным устройством в процессе его перемещения по поверхности сверхпроводника. В результате этого квантовая воронка «прыгает» между дефектами, присутствующими в толще сверхпроводника, что позволяет составить его карту с очень высоким разрешением, отслеживая то, как меняется характер взаимодействий между вихрем и иглой.