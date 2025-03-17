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В Крыму определили 44 зоны затопления

МЧС определило 44 зоны возможного затопления в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму определили в общей сложности 44 зоны затопления. Об этом сообщает КИА.

«В зоны подтопления входят 263 населенных пункта Крыма», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В ведомстве уточнили, что они расположены в 10 городах и 13 районах. В 2025 году паводков в Крыму не произошло. В прошлом году в регионе зарегистрировали три подтопления.

В случае ЧС в республике готовы к развертыванию около 400 пунктов временного размещения. Их общая вместимость превышает 270 тысяч человек. Кроме того, в готовности находится группировка, в состав которой входят около 5 тысяч человек и более 1500 единиц техники.