«За несколько минут до смерти парила вейп и потеряла сознание». В Беларуси зафиксирован первый случай смерти ребенка от электронной сигареты

Тем временем в Беларуси электронные системы курения приравниваются к табачным изделиям. За их употребление в неустановленных местах предусмотрена такая же административная ответственность, как и за сигареты — штраф до четырех базовых величин (168 белорусских рублей в марте 2025-го).