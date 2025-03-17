«За несколько минут до смерти парила вейп и потеряла сознание». В Беларуси зафиксирован первый случай смерти ребенка от электронной сигареты

-В Беларуси зафиксировали первый случай смерти ребенка после курения вейпа. Подробнее замначальника отдела организации работы Инспекции по делам несовершеннолетних главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Василий Демидович рассказал в Национальном пресс-центре Беларуси.
— На прошлой неделе в Дзержинске зафиксирована смерть 16-летней девочки, за несколько минут до смерти она в компании парила вейп. Девушка потеряла сознание и так и не очнулась, — прокомментировал представитель МВД.
Произошедшая в Дзержинске трагедия стала первой смертью в результате курения вейпа в Беларуси. Кроме того, Демидович обратил внимание на то, что в республике ежегодно доставляют в больницу детей, получивших отравление после вдыхания паров вейпов.
Еще представитель МВД заявил, что только в феврале правоохранители выявили 55 граждан, продававших несовершеннолетним вейпы или жидкости к ним. В учебных заведениях сотрудниками ИДН были выявлены свыше 200 детей, которые использовали парогенераторы.
— Легкая доступность парогенераторов является ключевой причиной их потребления, — подчеркнул Демидович.
Тем временем в Беларуси электронные системы курения приравниваются к табачным изделиям. За их употребление в неустановленных местах предусмотрена такая же административная ответственность, как и за сигареты — штраф до четырех базовых величин (168 белорусских рублей в марте 2025-го).
Напомним, врач сказала, что 15% белорусских старшеклассников курят вейпы.
Но еще ранее сенатор сказал, что в Беларуси могут запретить электронные сигареты.