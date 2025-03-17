В СО РАН создали научно-экспертный совет

Основными задачами совета будут координация и контроль деятельности структурных подразделений СО РАН, участвующих в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, реализуемых как самостоятельно, так и с привлечением других организаций; взаимодействие Сибирского отделения с потенциальными заказчиками таких работ; рассмотрение различных организационных и финансовых документов.