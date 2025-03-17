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В СО РАН создали научно-экспертный совет

Председателем совета стал академик, директор Института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович.

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Президиум Сибирского отделения РАН принял решение о создании научно-экспертного совета (НЭС), который будет проводить мониторинг и координацию исполнения научных проектов отделения. Об этом сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

«Научно-экспертный совет призван вырабатывать согласованные решения по вопросам организационного руководства научной деятельностью СО РАН», — говорится в сообщении.

Основными задачами совета будут координация и контроль деятельности структурных подразделений СО РАН, участвующих в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, реализуемых как самостоятельно, так и с привлечением других организаций; взаимодействие Сибирского отделения с потенциальными заказчиками таких работ; рассмотрение различных организационных и финансовых документов.

Председателем совета стал академик, директор Института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович, а состав будет утвержден на одном из последующих заседаний Президиума СО РАН.