В Казани готовятся к возможным подтоплениям, хотя паводок не ожидается

Однако на деловом понедельнике начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин сообщил, что в случае неблагоприятного сценария подтопления могут затронуть более 800 домов.
По словам Чанкина, этой зимой высота снежного покрова составила всего 25 см, что значительно меньше, чем в прошлом году (78 см). Это снижает вероятность масштабного паводка. Тем не менее, если Казань накроет циклон с обильными осадками, подтопления могут затронуть 20,2 квадратных километров территории, где расположены 817 домов. В зоне риска проживают около 2 195 человек.
Сергей Чанкин также отметил, что существенное потепление ожидается только после 20 марта, когда дневная температура поднимется до +7 градусов, а в отдельных районах — до +10. В апреле прогнозируется настоящая весенняя погода с температурой 10−15 градусов.
В городе уже начали подготовку к возможным подтоплениям. Прочищаются ливневки, водопропускные трубы и дренажные канавы. Специалисты освобождают русла рек от поваленных деревьев и мусора, а также вывозят снег с улиц. На случай чрезвычайной ситуации в Казани подготовлены 22 пункта временного размещения и питания, рассчитанные на 5 тысяч человек.
Напомним, 13 выходных в Татарстане ожидается в мае.