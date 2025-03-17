В Казани готовятся к возможным подтоплениям, хотя паводок не ожидается

По словам Чанкина, этой зимой высота снежного покрова составила всего 25 см, что значительно меньше, чем в прошлом году (78 см). Это снижает вероятность масштабного паводка. Тем не менее, если Казань накроет циклон с обильными осадками, подтопления могут затронуть 20,2 квадратных километров территории, где расположены 817 домов. В зоне риска проживают около 2 195 человек.