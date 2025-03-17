Крым и Кубань к лету свяжут новые автобусные маршруты

Традиционный рост.
По словам Мартынова, летом существенно растет число крымчан, желающих отдохнуть на море, потому значительно увеличивается количество рейсов внутри Крыма, и курортный сезон 2025 года не станет исключением.
«И в этом году мы пойдем этим же путем. Вводится на лето несколько дополнительных маршрутов, которые соединяют степной Крым с побережьем. Большинство идет в Судак, и там увеличение рейсов более 50%. Но, помимо этого, вводятся новые рейсы Ялта — Судак, Алушта — Судак, Судак — Феодосия, Керчь — Судак, Коктебель — Симферополь, Симферополь — Партенит, Ялта — Рыбачье, Симферополь — Симеиз. То есть мы пытаемся связать в единую сеть таких туристических направлений весь Крым», — рассказал Мартынов.
Транзитный хаб.
При этом очень важно, что выросло и продолжает увеличиваться число маршрутов, соединяющих Крым с другими регионами России, добавил он.
«И я хотел бы отметить отдельный вклад исторических регионов, которые являются довольно неплохим транзитным хабом, потому что удобно без объезда через Краснодарский край перемещаться в Крым», — заметил Мартынов.
В частности, уже открыто много междугородних маршрутов, таких как Ялта — Каховка, Ялта — Стаханов, Ялта - Горловка, Ялта — Ростов-на-Дону, Судак — Луганск, Джанкой — Москва, Евпатория — Ростов, уточнил Мартынов.
Крым уже не тупик.
Все эти направления, по словам Мартынова, способствуют развитию в целом российской транспортной системы и крымской в частности.
«Если раньше мы всегда говорили, что Крым находится в определенном логистическом тупике, поскольку с материковой части сюда заходим и дальше некуда деваться, то теперь мы становимся частью большого Черноморо-Азовского пространства и новых трасс, которые способствуют развитию логистики», — сказал Мартынов.
«Получается, что мы теперь закольцовываем Азовское море. И являемся уже не тупиковым регионом, а регионом, из которого, наоборот, удобно уехать куда тебе необходимо: либо на исторические регионы или через них дальше, на материковую часть России, севернее, либо на юг», — добавил он.
Число новых маршрутов на юг продолжает расти. В числе первых таких был запущен маршрут Ялта — Сочи, а буквально в прошлом году это был Черноморское — Анапа, напомнил Мартынов.
«Это очень удобно. Люди могут отдыхать и выбирать те места, которые понравились, и переезжать. Мы стараемся эти маршруты поддерживать», — заметил он.
Крым и Кубань станут ближе.
Число таких маршрутов должно однозначно увеличиться к началу курортного сезона 2025, поскольку «ситуация с мазутом внесла свои коррективы», так что открывшийся на днях новый автобусный маршрут Севастополь — Сочи — только первая ласточка, считает Мартынов.
«Мы общались с коллегами из Краснодарского края, и они говорят, что Анапа стоит пустая, а Сочи и то направление полностью загружено. И в Крыму начался бум на летний период. Грамотные перевозчики обязательно воспользуются тем, что в этом году будет увеличение количества туристов и поездок в Крым. И я полагаю, что к сезону появится еще несколько новых маршрутов к уже имеющимся», — сказал Мартынов.
Любимый летний период.
Запуск новых маршрутов будет способствовать увеличению пассажиропотока, что важно и для туристов, и для предприятия, которому необходимо содержать более 50 автостанций, а эта работа ведется за счет бюджета организации, отметил Мартынов.
Это особенно важно теперь, когда по итогам января и февраля пассажиропоток «Крымавтотранса», который «зависит от погоды почти так же, как курортный сезон», упал на 5,3%.
«В январе мы перевезли 523 тысячи пассажиров, то есть на 3,7% больше, чем в прошлом, когда было 505 тысяч. Поспособствовали этому январские шикарные погодные окна, тепло, и люди начали ездить по всему полуострову. Но наступил холодный февраль, и упал пассажиропоток на 13,7%. Так что в 2024 году мы перевезли 539 тысяч пассажиров, а в 2025 году — 465 тысяч. И по итогу двух месяцев у нас такой минус», — поделился Мартынов.
В «Крымавтотрансе» очень надеются, что грядущий курортный сезон будет не менее успешным, чем прошлый, рассчитывая в том числе заключить новые контракты с перевозчиками на новых маршрутах на Кубань еще до начала лета.