Крым и Кубань к лету свяжут новые автобусные маршруты

«Мы общались с коллегами из Краснодарского края, и они говорят, что Анапа стоит пустая, а Сочи и то направление полностью загружено. И в Крыму начался бум на летний период. Грамотные перевозчики обязательно воспользуются тем, что в этом году будет увеличение количества туристов и поездок в Крым. И я полагаю, что к сезону появится еще несколько новых маршрутов к уже имеющимся», — сказал Мартынов.