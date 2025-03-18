В США трехлетний мальчик спас прабабушку

Сначала Льюис и Бриджер пытались позвать соседей, так как в их доме горел свет, но на помощь никто не пришел. Женщина сказала внуку, что ему нужно пойти к машине и взять из нее телефон. Мальчик испугался, так как на улице было очень темно, и сказал, что ему страшно идти до авто. «Я знаю, но тебе придется быть храбрым. Иисус поможет тебе», — ответила старушка.