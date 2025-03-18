В США трехлетний мальчик спас прабабушку

Трехлетний Бриджер Пибоди из США спас свою прабабушку Шэрон Льюис после того, как она упала и ударилась головой о цементную ступеньку около своего дома. Об этом сообщает People.
Инцидент произошел в городе Страсбург, штат Колорадо. Родители Бриджера оставили мальчика с прабабушкой, чтобы отвезти его сестру в больницу. Вечером, когда Льюис с внуком шла к дому, она запнулась и упала, ударившись головой об угол ступеньки. Женщина поняла, что подняться сама не сможет, а рана сильно кровоточила.
Сначала Льюис и Бриджер пытались позвать соседей, так как в их доме горел свет, но на помощь никто не пришел. Женщина сказала внуку, что ему нужно пойти к машине и взять из нее телефон. Мальчик испугался, так как на улице было очень темно, и сказал, что ему страшно идти до авто. «Я знаю, но тебе придется быть храбрым. Иисус поможет тебе», — ответила старушка.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как Бриджер направляется к машине, говоря себе: «Не бойся!». После того, как он взял телефон, он сказал: «Ура! Я справился!».
Пибоди передал телефон Льюис, которая позвонила родным и вызвала скорую. Врачи диагностировали у нее сильное сотрясение мозга и наложили 22 шва на рану на голове. Сейчас женщина быстро идет на поправку. Она называет правнука своим героем, однако он отказывается от этого титула и просит называть его просто Бриджером.
Ранее российский школьник спас две семьи из горящего дома.