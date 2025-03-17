В Башкирии вновь зафиксирован низкий уровень безработицы.

По данным Башстата, в начале марта 2025 года уровень безработицы в Башкирии составил 0,42%, в Уфе — 0,35%. Эти показатели являются одними из самых низких в новейшей истории. Сложившаяся ситуация на рынке труда объясняется наращиванием производства в сфере ВПК, реализацией программ импортозамещения, а также замедлением притока в России трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.
Отмечается, что несмотря на положительное влияние на социальную стабильность, низкие показатели безработицы могут привести к дефициту кадров в разных отраслях экономики.
«О слове безработица на несколько лет можно забыть. До 2030 года у нас количество молодежи, которая выходит на рынок труда, будет только снижаться. Пополнения рынка труда просто не будет. Поэтому о безработице забываем. Главный вызов на сегодняшний день для нашей экономики — дефицит кадров. Сейчас задача каждого работодателя — заблаговременно задуматься о том, кто будет работать на его предприятии через 3, 5, 10 лет», — сказала министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.