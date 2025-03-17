В Омске на год ограничат движение на одной из транспортных развязок

Как пояснили в региональном минтрансе, ограничения связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна и путепровода. Там выявлены дефекты, которые необходимо устранить. Запрет на проезд большегрузов будет действовать в течение года, до 17 марта 2026.