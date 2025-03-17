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В Омске на год ограничат движение на одной из транспортных развязок

Для большегрузов будет запрещено движение на транспортной развязке «Станция Входная».

Источник: Комсомольская правда

С сегодняшнего дня, с 17 марта, в Омске ограничено движение на транспортной развязке «Станция Входная». Проезд по ней запрещен для большегрузных автомобилей весом более 3,5 тонн.

Как пояснили в региональном минтрансе, ограничения связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна и путепровода. Там выявлены дефекты, которые необходимо устранить. Запрет на проезд большегрузов будет действовать в течение года, до 17 марта 2026.

Все это время водителям грузовиков предлагается ездить в объезд. Вариантов два. Один маршрут пролегает по улицам Кондратюка — Волгоградская — 2-я Солнечная — 1Р402 — Окружная дорога. Другой: 22-го Декабря — Торговая — Южная — Мельничная— трасса Р-254.