В МВД высказались о возможности полного запрета электронных сигарет в Беларуси

В Министерстве внутренних дел высказались о полном запрете электронных сигарет в Беларуси. Об этом замначальника отдела организации работы Инспекции по делам несовершеннолетних главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Василий Демидович рассказал в Национальном пресс-центре Беларуси.