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В МВД высказались о возможности полного запрета электронных сигарет в Беларуси

МВД высказалось о возможности запрета вейпов после первого случая смерти ребенка после парения в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел высказались о полном запрете электронных сигарет в Беларуси. Об этом замначальника отдела организации работы Инспекции по делам несовершеннолетних главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Василий Демидович рассказал в Национальном пресс-центре Беларуси.

Представитель МВД сказал о возможности полного запрета электронных сигарет, после того как в Беларуси зафиксировали первый случай смерти несовершеннолетнего из-за парения вейпов.

«Комсомолка» писала, что в марте 2025-го в Беларуси был зарегистрирован первый случай смерти ребенка от электронной сигареты: «За несколько минут до смерти парила вейп и потеряла сознание».

Представитель МВД рассказал, что в феврале сотрудниками Инспекции по делам несовершеннолетних был проведен целый комплекс мероприятий, когда до подростков доводили информацию о медицинских последствиях использования вейпов.

— Согласно данным ВОЗ, полный запрет на реализацию электронных сигарет действует в 30 странах мира, — отметил правоохранитель.

Но также замначальника отдела организации работы ИДН подчеркнул, что в Беларуси МВД работает над запретом электронных сигарет или введением определенных ограничений.

— Мы прорабатываем вопрос либо полного запрета в нашей стране электронных систем курения, либо исключения из состава жидкостей к ним содержания пищевых ароматизаторов, — уточнил представитель МВД.

Напомним еще минувшим летом белорусский сенатор сказал, что в Беларуси могут запретить электронные сигареты.

И также врач сказала, что 15% белорусских старшеклассников курят вейпы.

Тем временем ГПК рассказал, что Латвия закрыла границу с Беларусью на 9 часов из-за группы африканцев.