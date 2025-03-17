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Суд с участием парка «Дружба» начался в Ростове в рамках иска на 5 млн рублей

Производитель скульптур в Ростове привлек к судебным разбирательствам парк «Дружба».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области производитель скульптур подал иск почти на 5 млн рублей и привлек к участию в суде третьих лиц, в том числе, парк культуры и отдыха «Дружба». Информация об этом опубликована в электронной картотеке Арбитражного суда региона.

Как выяснилось, истцом выступает ООО «Медный голем» из Ростова-на-Дону. Организация имеет претензии к компании из Кисловодска и пытается взыскать «задолженность по договору на изготовление скульптуры на сумму в 4,9 млн рублей».

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований по делу, истец попросил привлечь ООО «Автомагистраль СК» и парк «Дружба».

Известно, что ответчик ранее уже признал наличие долга со своей стороны. Теперь суд просит предоставить доказательства сторон и напоминает о возможности заключения мирового соглашения.

Напомним, ранее суд арестовал счета подрядчика реконструкции парка «Дружба».