В Уфе на месяц ограничат движение тяжелого транспорта.

С 1 по 30 апреля в Уфе ограничат движение автомобилей, перевозящих тяжелые грузы. Ежегодная мера призвана минимизировать ущерб, наносимый дорожному полотну в период весенней распутицы. Соответствующее решение было принято депутатами горсовета и опубликовано на его официальном сайте.
Согласно документу, на въездах в Уфу установят дорожные знаки о запрете движения транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает 6 тонн, а также знаки дополнительной информации. Проверка возложена на инспекторов ГАИ. За нарушения автомобили будут перемещать на штрафстоянку, а на должностных и юридических лиц будут выписывать штрафы.
При необходимости проехать по Уфе на машине с грузом, который превышает разрешенную массу, владельцу автомобиля нужно будет заплатить. Сумма зависит от веса перевозимого груза и от протяженности маршрута. Средства, полученные при возмещении вреда дорожному полотну, будут направлены на ремонт городских дорог общего пользования.
Ограничение не распространяется на движение пассажирских автобусов, перевозки продуктов питания, лекарств, животных, топлива, почты и ряда других грузов, а также на сельхозтехнику, транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, транспорт, обеспечивающий транспортировку твердых коммунальных и жидких бытовых отходов.