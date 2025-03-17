В Уфе на месяц ограничат движение тяжелого транспорта.

Согласно документу, на въездах в Уфу установят дорожные знаки о запрете движения транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает 6 тонн, а также знаки дополнительной информации. Проверка возложена на инспекторов ГАИ. За нарушения автомобили будут перемещать на штрафстоянку, а на должностных и юридических лиц будут выписывать штрафы.