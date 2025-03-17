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В Новосибирске до конца марта ограничат движение на перекрёстке в тихом центре

Улицу Урицкого разроют второй раз с начала года для ремонта теплотрассы.

Источник: Сиб.фм

В тихом центре Новосибирска до конца марта ограничили движение на перекрёстке улиц Урицкого и Максима Горького. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, с 15 по 30 марта включительно проезжая часть улицы Урицкого стала уже на 4 метра, улицы Максима Горького 0 на 5,5 метров.

Как сообщается, ограничение проезда обусловлено ремонтом теплотрассы, который проводит ООО «НТСК». Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.

Напомним, это уже второй ремонт теплотрассы на этом участке с начала года. В начале 2025-го улицу Урицкого уже сужали на 5,5 метров с 13 по 26 января.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что центральные улицы Новосибирска начали пылесосить.