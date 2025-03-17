В подмосковном Пушкино содержимое канализации залило более 50 многоэтажек и попало в реки

«Глава отвечает за все, что происходит внутри округа, но никак не реагировал на проблемы, хотя мы били во все колокола, на советах депутатов он говорит, что проблем нет, — безапелляционно заявляет Привалова. — Да, сейчас имеем победы жителей, сняли министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, сняли министра экологии, сняли начальника “Щелковского Водоканала”. Но всех этих чинуш убрали, а одного из них не убрали — это главу городского округа. И проблема как была, так она и есть».