Сюрпризы марта. В Белгидромете рассказали, когда вернется тепло

«Март продолжает удивлять погодными сюрпризами. Начавшись с аномально теплой погоды, в прошедшую пятницу он дал старт не только похолоданию, но и засыпал большую часть территории республики снегом, на который, казалось, уже никто из жителей страны не рассчитывал. Вторник, 18 марта, обещает быть последним холодным днем текущей недели. Предстоящей ночью в условиях переменной облачности столбики термометров опустятся до значений 4−9 со знаком минус, в отдельных районах воздух охладится до минус 10−12 градусов. Дневные максимумы окажутся в пределах минус 1 — плюс 5 градусов», — рассказали в Белгидромете.
Со среды погода опять встанет на весенние рельсы. В республику из Западной Европы начнет распространяться теплый воздух, температурный фон станет расти. Минимальные значения будут колебаться от слабого минуса до слабого плюса, а в дневные часы весеннее солнце прогреет воздух до 7−14 градусов, к концу недели преимущественно в юго-западных районах столбики термометров поднимутся до 16 градусов.
Во вторник, 18 марта, ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории республики пройдут снег, мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог может быть гололедица, утром местами слабый гололед. Днем местами прогнозируется усиление ветра порывами 15−17 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит минус 4 — минус 9, местами 10−12 градусов мороза, максимальная днем — минус 1 — плюс 5 градусов.
В среду, 19 марта, ночью на большей части территории страны, днем местами — небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью — минус 4 — плюс 1, днем — плюс 4 −11.
В четверг, 20 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами могут быть слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — минус 6 — плюс 1, максимальная днем — плюс 7−14 градусов.
В пятницу, 21 марта, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью — минус 6 — плюс 1, днем — плюс 9−16.
В субботу-воскресенье