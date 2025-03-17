Сюрпризы марта. В Белгидромете рассказали, когда вернется тепло

«Март продолжает удивлять погодными сюрпризами. Начавшись с аномально теплой погоды, в прошедшую пятницу он дал старт не только похолоданию, но и засыпал большую часть территории республики снегом, на который, казалось, уже никто из жителей страны не рассчитывал. Вторник, 18 марта, обещает быть последним холодным днем текущей недели. Предстоящей ночью в условиях переменной облачности столбики термометров опустятся до значений 4−9 со знаком минус, в отдельных районах воздух охладится до минус 10−12 градусов. Дневные максимумы окажутся в пределах минус 1 — плюс 5 градусов», — рассказали в Белгидромете.