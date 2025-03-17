В Екатеринбурге выставили пост полиции из-за очереди у миграционного центра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Пост полиции выставлен для предотвращения конфликтных ситуаций из-за большой очереди около миграционного центра в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местные СМИ сообщили, что утром в понедельник порядка трех сотен мигрантов собрались около частного офиса, чтобы записаться на экзамен по русскому языку и оформить разрешение на работу. Аналогичная ситуация сложилась и в отделе по вопросам миграции МВД РФ по Свердловской области на улице Сулимова в уральской столице.
«Каждое утро наблюдается похожая картина. Очень много граждан хотят узаконить свое пребывание на территории нашей страны в срок до 1 мая. Рекомендую нуждающимся посещать это учреждение в течение всего рабочего дня с 9.00 до 18.00. После обеда здесь всегда гораздо меньше посетителей, чем рано утром, сразу после открытия. А чтобы не возникало конфликтных ситуаций, (в миграционном центре) на Сулимова выставлен пост полиции», — сказал собеседник агентства.
Как сообщало МВД, иностранцы, утратившие право законного пребывания в России, могут урегулировать свой статус до 1 мая, после чего их ждет депортация.