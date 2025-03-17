В Екатеринбурге выставили пост полиции из-за очереди у миграционного центра

«Каждое утро наблюдается похожая картина. Очень много граждан хотят узаконить свое пребывание на территории нашей страны в срок до 1 мая. Рекомендую нуждающимся посещать это учреждение в течение всего рабочего дня с 9.00 до 18.00. После обеда здесь всегда гораздо меньше посетителей, чем рано утром, сразу после открытия. А чтобы не возникало конфликтных ситуаций, (в миграционном центре) на Сулимова выставлен пост полиции», — сказал собеседник агентства.