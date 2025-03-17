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В Омске выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю в Омской области выросло количество заболевших острыми респираторными инфекциями.

Источник: CDC

По информации управления Роспотребнадзора по региону показатель заболеваемости составил 88,97 на десять тысяч населения. Это на 14,61% выше эпидемического порога заболеваемости.

Среди вирусов, циркулирующих в Омской области — вирусы гриппа A и B, вирусы негриппозной этиологии, с преобладанием доли сезонных коронавирусов, и вирусы новой коронавирусной инфекции.

Жителям региона настоятельно советуют соблюдать меры профилактики: избегать массового скопления людей, чаще мыть руки, не забывать про социальную дистанцию. При появлении признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу, это позволит избежать развития осложнений и предотвратить распространение инфекций.