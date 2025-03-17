В Омске выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

По информации управления Роспотребнадзора по региону показатель заболеваемости составил 88,97 на десять тысяч населения. Это на 14,61% выше эпидемического порога заболеваемости.
Среди вирусов, циркулирующих в Омской области — вирусы гриппа A и B, вирусы негриппозной этиологии, с преобладанием доли сезонных коронавирусов, и вирусы новой коронавирусной инфекции.
Жителям региона настоятельно советуют соблюдать меры профилактики: избегать массового скопления людей, чаще мыть руки, не забывать про социальную дистанцию. При появлении признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу, это позволит избежать развития осложнений и предотвратить распространение инфекций.