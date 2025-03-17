Когда отключат отопление в Нижнем Новгороде в 2025 году

По данным на 17 марта, этот температурный порог в Нижнем Новгороде еще не достигнут. Окончательное решение о завершении отопительного сезона принимает местная администрация, ориентируясь на погодные условия. Таким образом, отопление в городе продолжит работать до установления устойчивого потепления.