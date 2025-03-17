Когда отключат отопление в Нижнем Новгороде в 2025 году

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры. Согласно российскому законодательству, отопление в многоквартирных домах отключают, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.
По данным на 17 марта, этот температурный порог в Нижнем Новгороде еще не достигнут. Окончательное решение о завершении отопительного сезона принимает местная администрация, ориентируясь на погодные условия. Таким образом, отопление в городе продолжит работать до установления устойчивого потепления.
Напомним, что отопительный сезон 2024/2025 стартовал в приволжской столице 1 октября. Также сообщалось, что на этой рабочей неделе нижегородцев ждет ясная погода.