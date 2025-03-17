Концертная программа, народные игры и дегустация плова: казанцев приглашают отпраздновать «Науруз»

На событии организуют различные интерактивные площадки и выставку-ярмарку изделий народных промыслов и ремесел. Жители и гости города смогут насладиться многонациональной концертной программой, принять участие в традиционных играх и забавах праздника, а также в конкурсах «Науруз Гузәле» и «Науруз Батыр».