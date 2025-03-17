Концертная программа, народные игры и дегустация плова: казанцев приглашают отпраздновать «Науруз»

В столице Татарстана 22 марта состоится республиканский праздник тюркских и иранских народов «Науруз». Гостей события ждут концерт, выставка-ярмарка изделий, народные игры и забавы.
Представители разных национальностей представят на одной площадке многообразие культур и традиций своих народов. Среди участников праздника — татары, турки, азербайджанцы, афганцы, башкиры, дагестанцы, иранцы, казахи, буряты и другие.
На событии организуют различные интерактивные площадки и выставку-ярмарку изделий народных промыслов и ремесел. Жители и гости города смогут насладиться многонациональной концертной программой, принять участие в традиционных играх и забавах праздника, а также в конкурсах «Науруз Гузәле» и «Науруз Батыр».
Кроме того, всех желающих приглашают попробовать одно из главных национальных блюд праздника — плов, приготовленный по рецептам разных тюркских народов.
Празднование начнется в 11:00 и продлится до 15:00. Жителей и гостей города ждут на территории Казанского ипподрома по адресу: пр. Альберта Камалеева 27/1, сообщили в Министерстве культуры РТ.
Оставить транспорт можно на ближайших парковках у Конного клуба (бывшее здание старого Аэропорта, ул. Патриса Лумумбы, 47а) и возле строительного гипермаркета «Максидом» (пр. Альберта Камалеева, 44).
Организаторы мероприятия — Министерство культуры РТ, Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана.
Проведение таких культурных событий соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».