СК завел дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии

УФА, 17 мар — РИА Новости. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело после сообщений об избиении участника спецоперации из-за того, что он написал заявление в полицию о вымогательстве со стороны иностранца, сообщает СУСК РФ по региону.
Как уточнили в региональном ведомстве, участник спецоперации из Кумертау после возвращения с фронта купил автомобиль, но его знакомый иностранец, угрожая пистолетом, заставил продать машину ему по низкой цене. Тогда военнослужащий написал в полицию заявление, было возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Чуть позже к участнику СВО пришли незнакомые мужчины и сильно избили, требуя забрать заявление о вымогательстве.
«В ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена информация о том, что в Кумертау мужчина подвергся избиению в связи с написанным им ранее заявлением по факту вымогательства, совершенного иностранным гражданином. Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.