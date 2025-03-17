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СК завел дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии

СК РФ завел уголовное дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии.

Источник: © РИА Новости

УФА, 17 мар — РИА Новости. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело после сообщений об избиении участника спецоперации из-за того, что он написал заявление в полицию о вымогательстве со стороны иностранца, сообщает СУСК РФ по региону.

Как уточнили в региональном ведомстве, участник спецоперации из Кумертау после возвращения с фронта купил автомобиль, но его знакомый иностранец, угрожая пистолетом, заставил продать машину ему по низкой цене. Тогда военнослужащий написал в полицию заявление, было возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Чуть позже к участнику СВО пришли незнакомые мужчины и сильно избили, требуя забрать заявление о вымогательстве.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена информация о том, что в Кумертау мужчина подвергся избиению в связи с написанным им ранее заявлением по факту вымогательства, совершенного иностранным гражданином. Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.