СК завел дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии

Как уточнили в региональном ведомстве, участник спецоперации из Кумертау после возвращения с фронта купил автомобиль, но его знакомый иностранец, угрожая пистолетом, заставил продать машину ему по низкой цене. Тогда военнослужащий написал в полицию заявление, было возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Чуть позже к участнику СВО пришли незнакомые мужчины и сильно избили, требуя забрать заявление о вымогательстве.