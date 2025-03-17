Первый «Рыбный фестиваль» пройдет в Петербурге с 1 по 4 мая

С 1 по 4 мая Петербург впервые притянет к себе производителей рыб и морепродуктов со всей России. В эти дни пройдет масштабы «Рыбный фестиваль», в котором гости смогут с головой погрузиться в атмосферу рыбной гастрономии. На мероприятии предоставят различные деликатесы со всех уголков страны, сообщает Комитет по промышленности Петербурга в понедельник, 17 марта.
— Мы видим большой потенциал в развитии гастроиндустрии. Новый креативный проект укрепит статус Петербурга как кулинарной столицы и даст рождение новой традиции. Рыбный фестиваль имеет все шансы стать масштабным ежегодным городским событием и будет стимулировать повышение спроса на отечественную рыбную продукцию, — отметил врио председателя промышленного ведомства Северной столицы Александр Ситов.
Гости фестиваля смогут опробовать морепродукты от Волги до Енисея, от Камчатки и Кольского края. Никто не сможет остаться равнодушным перед крабами, омарами, лососем, которых предоставят прям с мест вылова. Кроме дегустаций, для посетителей подготовят различные конкуры, мастер-классы от поваров, интерактивные зоны и многое другое.