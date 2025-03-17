В Омской области растет заболеваемость гриппом

В Омской области ощутимо выросла заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Как сообщили в Роспотребнадзоре по Омской области за неделю с 10 по 16 марта показатель заболеваемости на 14, 6% превысил эпидемический порог. Случаи заболеваемости составили 88,9 на 10 тысяч населения. Неделю назад этот показатель составлял всего 74,2 случая.