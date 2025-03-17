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В Омской области растет заболеваемость гриппом

Эпидемический порог превышен на 14, 6%

Источник: Комсомольская правда

В Омской области ощутимо выросла заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Как сообщили в Роспотребнадзоре по Омской области за неделю с 10 по 16 марта показатель заболеваемости на 14, 6% превысил эпидемический порог. Случаи заболеваемости составили 88,9 на 10 тысяч населения. Неделю назад этот показатель составлял всего 74,2 случая.

Причем, по данным ведомства, в числе причин заболеваемости растет доля вирусов гриппа, преобладает вирус группы В. Также встречаются вирусы гриппа группы А, коронавирус и вирусы негриппозной этиологии.