В Башкирии запустят взрослую линейку продуктов «Молочной кухни»

В 2024 году в Башкирии более 27 тысяч человек получили продукты от «Молочной кухни». Об этом сообщил министр торговли и услуг республики Азат Аскаров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
Он напомнил, что оформить документы для получения бесплатного детского питания от «Молочной кухни» можно через портал «Госуслуги». С этого года право на бесплатную продукцию также получат семьи ветеранов СВО.
— На сегодняшний день в республике функционируют 132 пункта выдачи, а также четыре специализированных автомобиля, которые обслуживают 61 населенный пункт. Для удобства жителей мы подключили восемь крупных торговых центров и ведем переговоры с еще четырьмя площадками, — подчеркнул Азат Аскаров.
В 2024 году объем переработанного молока превысил 940 тонн. В 2025 году планируется увеличить этот показатель до 1634 тонн. Кроме того, министр отметил, что «Молочная кухня» начала производство продукции для взрослых.
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