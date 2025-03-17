В Башкирии запустят взрослую линейку продуктов «Молочной кухни»

— На сегодняшний день в республике функционируют 132 пункта выдачи, а также четыре специализированных автомобиля, которые обслуживают 61 населенный пункт. Для удобства жителей мы подключили восемь крупных торговых центров и ведем переговоры с еще четырьмя площадками, — подчеркнул Азат Аскаров.