Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вестибюль станции метро «Горьковская» полностью закроют на день

Станция метро «Горьковская» в конце марта закроет свои двери для пассажиров на один день. Об изменениях в расписании и способах добраться до ближайших станций по земле сообщает 17 марта пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга

В субботу, 22 марта, вестибюль станции метро «Горьковская» будет закрыт для входа и выхода пассажиров. До ближайших станций от нее можно доехать наземным общественным транспортом:

до «Петроградской» — на автобусах № 46 и № 76;

до «Площади Ленина» — на автобусе № 28 или трамвае № 6;

до «Спортивной» — на трамваях № 6 и № 40 либо на автобусе № 230;

до «Чкаловской» — на автобусе № 14;

до «Выборгской» — на автобусах № 14 и № 230 либо на трамвае № 40.

Напомним также, что до 24 апреля по рабочим дням вход на станцию «Горьковская» закрыт с 8:10 до 9:50 и ограничен с 17:00 до 19:00. Изменения в расписании связаны с капитальным ремонтом эскалатора.