Вестибюль станции метро «Горьковская» полностью закроют на день

В субботу, 22 марта, вестибюль станции метро «Горьковская» будет закрыт для входа и выхода пассажиров. До ближайших станций от нее можно доехать наземным общественным транспортом:
до «Петроградской» — на автобусах № 46 и № 76;
до «Площади Ленина» — на автобусе № 28 или трамвае № 6;
до «Спортивной» — на трамваях № 6 и № 40 либо на автобусе № 230;
до «Чкаловской» — на автобусе № 14;
до «Выборгской» — на автобусах № 14 и № 230 либо на трамвае № 40.
Напомним также, что до 24 апреля по рабочим дням вход на станцию «Горьковская» закрыт с 8:10 до 9:50 и ограничен с 17:00 до 19:00. Изменения в расписании связаны с капитальным ремонтом эскалатора.