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«Видео издевательств над детьми, порнография, нацистская символика». МВД привлекло 12 подростков — модераторов телеграм-канала

МВД: телеграм-канал с видео издевательств над подростками перекрыт в Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси МВД перекрыло телеграм-канал с издевательствами над подростками. Подробности в МВД рассказали в Национальном пресс-центре Беларуси.

Так, телеграм-канал, где подростками выкладывались видео с издевательствами над сверстниками, порнографией и нацисткой символикой, был выявлен белорусскими правоохранителями во время интернет-мониторинга. Телеграм-канал назывался «Позор, Барановичи» и был создан в 2022-м тремя подростками. В нем состояли 357 человек, которые в основном были подростками.

— В этом канале размещались видеокадры издевательств над сверстниками в учебных заведениях, популяризировалась нацистская символика, порнографические материалы, — рассказал Василий Демидович, замначальника отдела организации работы ИДН ГУОПП главного управления охраны МВД.

По делу привлекли 12 несовершеннолетних, модерировавших данный телеграм-канал.

Подобный телеграм-канал выявили и в Минске. В нем состояли примерно 2,5 тысячи подписчиков, в основном — минские школьники. В это канале публиковали видеоролики о потреблении алкоголя детьми, употреблении вейпов, демонстрировали нацистскую символику, распространяли порноматериалы, издевательства над несовершеннолетними.

— Подобные примеры не являются единичными, — подчеркнул представитель МВД.

Демидович отметил, что подобные группы, выявляются почти каждую неделю, МВД их блокирует.

Но еще МВД высказалось о возможности запрета вейпов после первого случая смерти ребенка после парения в Беларуси.

«Комсомолка» писала, что в марте 2025-го в Беларуси был зарегистрирован первый случай смерти ребенка от электронной сигареты: «За несколько минут до смерти парила вейп и потеряла сознание».