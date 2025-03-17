«Видео издевательств над детьми, порнография, нацистская символика». МВД привлекло 12 подростков — модераторов телеграм-канала

Так, телеграм-канал, где подростками выкладывались видео с издевательствами над сверстниками, порнографией и нацисткой символикой, был выявлен белорусскими правоохранителями во время интернет-мониторинга. Телеграм-канал назывался «Позор, Барановичи» и был создан в 2022-м тремя подростками. В нем состояли 357 человек, которые в основном были подростками.