«Видео издевательств над детьми, порнография, нацистская символика». МВД привлекло 12 подростков — модераторов телеграм-канала

В Беларуси МВД перекрыло телеграм-канал с издевательствами над подростками. Подробности в МВД рассказали в Национальном пресс-центре Беларуси.
Так, телеграм-канал, где подростками выкладывались видео с издевательствами над сверстниками, порнографией и нацисткой символикой, был выявлен белорусскими правоохранителями во время интернет-мониторинга. Телеграм-канал назывался «Позор, Барановичи» и был создан в 2022-м тремя подростками. В нем состояли 357 человек, которые в основном были подростками.
— В этом канале размещались видеокадры издевательств над сверстниками в учебных заведениях, популяризировалась нацистская символика, порнографические материалы, — рассказал Василий Демидович, замначальника отдела организации работы ИДН ГУОПП главного управления охраны МВД.
По делу привлекли 12 несовершеннолетних, модерировавших данный телеграм-канал.
Подобный телеграм-канал выявили и в Минске. В нем состояли примерно 2,5 тысячи подписчиков, в основном — минские школьники. В это канале публиковали видеоролики о потреблении алкоголя детьми, употреблении вейпов, демонстрировали нацистскую символику, распространяли порноматериалы, издевательства над несовершеннолетними.
— Подобные примеры не являются единичными, — подчеркнул представитель МВД.
Демидович отметил, что подобные группы, выявляются почти каждую неделю, МВД их блокирует.
Но еще МВД высказалось о возможности запрета вейпов после первого случая смерти ребенка после парения в Беларуси.
«Комсомолка» писала, что в марте 2025-го в Беларуси был зарегистрирован первый случай смерти ребенка от электронной сигареты: «За несколько минут до смерти парила вейп и потеряла сознание».