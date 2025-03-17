В РФ появится платформа обмена данными между спутниками и дронами

«Фонд поддержки проектов НТИ объявляет о старте нового технологического конкурса. Его цель — создать платформу малых космических аппаратов для орбит в диапазоне 100 — 200 км. Спутники смогут передавать друг другу данные и транслировать сигналы в стратосферу для передачи информации БПЛА на высоту 20−30 км. Они же, в свою очередь, смогут передавать данные коммерческим сервисам, дронам и операторам», — пояснили в фонде.