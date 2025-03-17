Жителям Ростовской области предложили сдать оружие за деньги

Власти Ростовской области утвердили суммы вознаграждения за добровольно сданное оружие. Ознакомиться с постановлением могут все желающие.
За пистолет или револьвер готовы заплатить по 10 тысяч рублей, автомат или пулемет стоит 16 тысяч рублей, винтовка или карабин — 8 тысяч рублей, гранатомет — 20 тысяч рублей.
Прием оружия и боеприпасов ведут в ГУ МВД России по Ростовской области, там же выдают необходимые подтверждающие документы.
— Вознаграждения выплачиваются в рамках региональной госпрограммы. На эти цели в бюджете предусмотрели 675 тысяч рублей, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Напомним, расценки корректируются ежегодно. Добровольная сдача оружия освобождает гражданина от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.