В Татарстане нашли древние могильники и селище времен Золотой Орды

Археологический комплекс, включающий «Саконский могильник I», «Саконский могильник II» и «Саконское селище IV», был обнаружен во время подготовки к реконструкции дороги. На территории памятников найдены фрагменты керамики, костей и признаки человеческих захоронений. Артефакты относятся к булгарским домонгольским и золотоордынским памятникам, а также к чияликской культуре.