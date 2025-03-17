В Татарстане нашли древние могильники и селище времен Золотой Орды

В Алексеевском районе Татарстана археологи обнаружили два могильника и селище, относящиеся к булгарско-золотоордынскому периоду. Находки датируются
Археологический комплекс, включающий «Саконский могильник I», «Саконский могильник II» и «Саконское селище IV», был обнаружен во время подготовки к реконструкции дороги. На территории памятников найдены фрагменты керамики, костей и признаки человеческих захоронений. Артефакты относятся к булгарским домонгольским и золотоордынским памятникам, а также к чияликской культуре.
Председатель комитета Иван Гущин заявил, что находки будут взяты под государственную охрану. Сейчас разрабатываются меры по сохранению объектов.
Ранее, в январе, на трассе Алексеевское — Альметьевск в Чистопольском районе также было обнаружено селище Волжской Булгарии