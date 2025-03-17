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В Татарстане нашли древние могильники и селище времен Золотой Орды

Находки датируются X—XIV вв.еками.

Источник: Аргументы и факты

В Алексеевском районе Татарстана археологи обнаружили два могильника и селище, относящиеся к булгарско-золотоордынскому периоду. Находки датируются X—XIV вв.еками. Об этом сообщил комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Археологический комплекс, включающий «Саконский могильник I», «Саконский могильник II» и «Саконское селище IV», был обнаружен во время подготовки к реконструкции дороги. На территории памятников найдены фрагменты керамики, костей и признаки человеческих захоронений. Артефакты относятся к булгарским домонгольским и золотоордынским памятникам, а также к чияликской культуре.

Председатель комитета Иван Гущин заявил, что находки будут взяты под государственную охрану. Сейчас разрабатываются меры по сохранению объектов.

Ранее, в январе, на трассе Алексеевское — Альметьевск в Чистопольском районе также было обнаружено селище Волжской Булгарии X—XIV вв.еков.