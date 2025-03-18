Кроссворд на 18 марта 2025

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Сегодня, 18 марта, день рождения Люка Бессона — человека, подарившего миру «Леона», «Пятый элемент» и «Такси». Он изменил французское кино, сделав его динамичным и зрелищным. Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в его фильмографии, разгадав наш кроссворд.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.