Кроссворд на 18 марта 2025

Сегодня, 18 марта, день рождения Люка Бессона — человека, подарившего миру «Леона», «Пятый элемент» и «Такси». Он изменил французское кино, сделав его динамичным и зрелищным. Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в его фильмографии, разгадав наш кроссворд.