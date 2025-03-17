Родители могут отправлять детей в спецшколы по заявлению

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Родители в Беларуси могут по заявлению отправлять своих трудных детей в спецшколы, сообщил на пресс-конференции в понедельник замначальника отдела организации работы ИДН ГУОПП главного управления охраны МВД Василий Демидович.
В 2024 году был внесен ряд новшеств в законодательные акты, связанные с профилактикой детской преступности. В частности, это изменения в Закон о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, также был оптимизирован порядок направления несовершеннолетних в спецучреждения.
Появилась совсем новая норма — она связана с теми детьми, которые злоупотребляют алкогольными напитками, и родители уже с ними ничего не могут сделать. (…) Это значит, что если факт употребления (алкоголя) ребенком установлен, в соответствии с законодательством ребенок может быть помещен в это заведение (в спецшколу — Sputnik) по заявлению родителей.
При этом он обратил внимание на важность понимания того, что спецшкола это не какая-нибудь тюрьма, колония, это — учреждение образования.
«Это учреждение, где нет колючей проволоки. Оно режимное помещение, его охраняют, просто так оттуда выйти и прийти туда нельзя, но это все-таки учреждение образования, где находятся дети, которые состоят в конфликте с законом. Либо правонарушители, либо дети, которые нуждаются в лечении (от алкогольной или наркотической зависимости)», — сказал Демидович.
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Он уточнил, что в соответствии с законодательством, дети в спецшколе по заявлению родителей могут находиться от трех месяцев до года — в зависимости от того срока, который укажут сами родители. Причем они по своему желанию могут забрать оттуда своего ребенка, подчеркнул представитель МВД.
«В первую очередь эта мера направлена на то, чтобы ограничить ребенка от той компании, от того окружения, в котором он находиться. И конечно, оказать ему психологическую и медицинскую помощь», — подчеркнул Демидович.
В спецшколе, отметил он, работают психологи, врачи, которые активно взаимодействуют как с родителями, так и с такими детьми.