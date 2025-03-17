Родители могут отправлять детей в спецшколы по заявлению

Появилась совсем новая норма — она связана с теми детьми, которые злоупотребляют алкогольными напитками, и родители уже с ними ничего не могут сделать. (…) Это значит, что если факт употребления (алкоголя) ребенком установлен, в соответствии с законодательством ребенок может быть помещен в это заведение (в спецшколу — Sputnik) по заявлению родителей.