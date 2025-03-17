Сколько выходных будет на майские праздники в 2025 году по производственному календарю

«С точки зрения продолжительности отдыха это выгодно, ведь можно взять несколько дней и получить полноценные каникулы. Однако с финансовой стороны это не всегда оправдано. Дело в том, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка, а праздничные дни и так являются оплачиваемыми. Если сотрудник работает в праздники, он может получить двойную оплату, что выгоднее, чем обычные отпускные. Поэтому лучше считать заранее, что будет более выгодным именно в вашей ситуации», — пояснил Юрий Митин.