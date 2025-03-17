«Самая холодная ночь — с понедельника на вторник». Синоптики сказали о морозе −14 в Беларуси 18 марта, а потом начнет теплеть

О сильном заморозке в Беларуси говорится в канадской модели GEM, созданной Канадской метеорологической службой. Так, по данным синоптиков, самое холодное время в Беларуси будет ночью с понедельника, 17 марта, на вторник, 18 марта. Морозы в эту ночь усилятся до −14 градусов.