«Самая холодная ночь — с понедельника на вторник». Синоптики сказали о морозе −14 в Беларуси 18 марта, а потом начнет теплеть

В Беларуси ожидаются сильные морозы 18 марта. Подробнее рассказали в тематическом телеграм-канале «Надвор`е».
О сильном заморозке в Беларуси говорится в канадской модели GEM, созданной Канадской метеорологической службой. Так, по данным синоптиков, самое холодное время в Беларуси будет ночью с понедельника, 17 марта, на вторник, 18 марта. Морозы в эту ночь усилятся до −14 градусов.
— По югу Беларуси температура может опуститься до −8 — −12 градусов, а в отдельных местах мороз окрепнет и до −14 ниже ноля, — сообщили в телеграм-канале.
Но после самой холодной ночи 18 марта, в Беларуси начнет теплеть.
Между тем и белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении с 17 по 23 марта в Беларуси.
Тем временем ГПК рассказал, что Латвия закрыла границу с Беларусью на 9 часов из-за группы африканцев.