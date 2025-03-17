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Психолог Чаладзе дала пенсионерам Ростова советы по сохранению здоровья и бюджета

Психологи посоветовали пенсионерам использовать новые технологии для грамотного планирования бюджета.

Источник: Комсомольская правда

С возрастом актуальнее становятся такие вопросы, как забота о физическом и эмоциональном состоянии, грамотное ведение бюджета. Психолог Кристина Чаладзе дала пенсионерам Ростова простые и эффективные советы о том, как сохранить здоровье, получать больше положительных эмоций и быть уверенным в завтрашнем дне.

Специалист советует выработать важные для здоровья привычки. Это могут быть профилактические консультации с врачами, прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка. Наладить полезную рутину помогут грамотное планирование, а еще «умные» медицинские гаджеты, сервисы телемедицины и виртуальные ассистенты с AI-помощниками.

Второй совет — автоматизировать рост благосостояния. Вопросы финансового состояния могут вызывать беспокойство у пожилых людей. Чтобы снизить стресс, можно перевести пенсию на карту надежного банка.

По словам Кристины Чаладзе, поддерживать эмоциональное состояние помогает общение: звонки и встречи с родными и друзьями. Поднимают настроение и самооценку новые увлечения: клубы по интересам, курсы и много другое.

Психолог говорит, что помощниками в жизни могут стать новые технологии. Их можно использовать не только для общения с близкими, и управления финансами.

— Новые технологии дают и новые возможности для удобного управления финансами. Сегодня, чтобы увидеть поступление пенсии и социальных выплат, оплатить счета за ЖКХ и настроить автоплатежи, не нужно тратить время и нервы. Всё это жители региона могут делать в приложении в любое время суток и всего за пару секунд, — говорит Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка.

Психологи также советуют пенсионерам не бояться менять привычки, которые делают жизнь проще и помогают повысить качество жизни.