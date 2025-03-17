Психолог Чаладзе дала пенсионерам Ростова советы по сохранению здоровья и бюджета

— Новые технологии дают и новые возможности для удобного управления финансами. Сегодня, чтобы увидеть поступление пенсии и социальных выплат, оплатить счета за ЖКХ и настроить автоплатежи, не нужно тратить время и нервы. Всё это жители региона могут делать в приложении в любое время суток и всего за пару секунд, — говорит Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка.