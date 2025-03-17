Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Казгидромет объявлил штормовое предупреждение в ряде регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В период
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Туман накроет Атыраускую область и Улытау.
Дождь, снег, гололед и ветер прогнозируются в Павлодарской области и СКО.
Пыльная буря, туман и ветер — в Мангистау.
Ветер стал причиной штормового предупреждения в Актюбинской, Алматинской областях, ВКО, Жетысу и области Абай.
Также в Актобе и районах Актюбинской области возможны подтопления талыми водами.
В ВКО и области Абай в связи с прогнозом дальнейшего повышения температуры ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
Гололед и ветер ожидаются в Акмолинской области.
Туман и ветер — в Карагандинской области.
Дождь, снег, гололед, туман и ветер — в ЗКО.
Дождь, туман и ветер прогнозируются в Костанайской области.
В Шымкенте, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях — повышение температуры воздуха.