Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

В ВКО и области Абай в связи с прогнозом дальнейшего повышения температуры ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.