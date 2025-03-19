Ответы на кроссворд от 18 марта 2025: интересные факты про Люка Бессона

По горизонтали:
1. Люси
Миф о «неиспользованном мозге», согласно которому мы используем лишь малую часть возможностей нашего разума, знаком многим благодаря книге «Области тьмы» и ее экранизации. Фильм Люка Бессона «Люси» берет эту идею за основу, а также черпает вдохновение из «Чужака в чужой стране» Роберта Хайнлайна, где сознание способно управлять реальностью. Образ Люси, появляющийся в фильме, — компьютерная модель древнейшего австралопитека, получившего то же имя.
2. Олдмен
Роль злодея в «Леоне» (1994) стала одной из самых ярких в карьере Гэри Олдмена. Его Норман Стэнсфилд, коррумпированный агент УБН, убивший семью Матильды, — воплощение садизма и ложной сентиментальности. Именно этот образ позволил Олдмену занять 43-е место в списке «100 злодеев всех времен».
3. Терпситон
Лев Термен еще в 30-х годах XX века предвосхитил идею создания музыки из танца, изобретя терпситон. Это устройство, выполняющее аналогичные функции с прибором из фильма, преобразовывало движения танцора в музыкальные композиции.
4. Артур
Люк Бессон, создатель и режиссер сказки «Артур и минипуты», не только придумал волшебный мир, но и воплотил его на экране. Одна из песен, звучащая в сцене схватки в подземном клубе, ранее прозвучала в культовом «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино. Принцесса в этом эпизоде повторяет знаменитый танец Умы Турман, еще больше связывая фильм Бессона с работой Тарантино. Мотив священного меча, который невозможно вытащить из камня, — явная отсылка к легенде о короле Артуре, подчеркивающая избранность главного героя, носящего то же имя.
5. Никита
Фильм «Никита» был отмечен премией «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В 1997 году в Канаде был запущен успешный телесериал «Ее звали Никита», продержавшийся 5 сезонов и получивший международное признание. Спустя годы, в 2019 году, Люк Бессон вернулся к этой теме, выпустив фильм «Анна», который многие критики назвали самоповтором «Никиты».
По вертикали:
1. Рено
В 1988 году роль Энцо Майорки в «Голубой бездне» Люка Бессона стала настоящим прорывом для 40-летнего Жана Рено, принеся актеру первую номинацию на премию «Сезар». Последовавшее сотрудничество с Бессоном в «Никите» укрепило его репутацию. А боевик «Леон» в 1994 году навсегда вписал имя Жана Рено в историю кино.
2. Сезар
В 1998 году талант Люка Бессона был отмечен премией «Сезар» за лучшую режиссуру, которой он был удостоен за фильм «Пятый элемент».
3. Монстр
Музыкальное сопровождение мультфильма «Монстр в Париже» стало настоящим подарком для меломанов: все песни исполнили Ванесса Паради, известная французская певица и актриса, и Матье Шедид, популярный рок-музыкант и гитарист. Особую любовь слушателей завоевала композиция «La Seine», ритмичная и трогательная песня, которая быстро покорила европейские хит-парады.
4. Такси
«Такси» Люка Бессона, вышедший на экраны в 1998 году, стал отправной точкой для одной из самых успешных кинофраншиз Франции. Этот фильм, сочетающий в себе элементы комедии, боевика, приключений и детектива, положил начало истории, которая покорила зрителей по всему миру и принесла более 300 миллионов долларов кассовых сборов.
5. Леон
Музыку к фильму «Леон» написал французский композитор Эрик Серра, постоянный соавтор Люка Бессона. В финальных титрах звучит культовая песня «Shape of My Heart» в исполнении Стинга, ставшая одним из музыкальных символов фильма. Бессон планировал снять сиквел под названием «Матильда», но проект так и не был реализован. В 2011 году на основе его сценария вышел фильм «Коломбиана», который Бессон спродюсировал, доверив режиссуру Оливье Мегатону.
Интересные факты о фильмах Люка Бессона:
- Для фильма «Пятый элемент» Люк Бессон создал уникальный «божественный язык» Лилу, состоящий всего из 400 слов. Благодаря совместной работе Бессона и Йовович, этот искусственный язык ожил, став средством общения между режиссером и актрисой, которые к финалу съемок свободно на нем общались и даже переписывались.
- Мир «Пятого элемента» родился из подростковой скуки Люка Бессона. В 16 лет он начал писать сценарий, первоначально в форме книги, действие которой разворачивалось в далеком будущем, в 2300 году. В центре истории был «пустышка» Залтман Блерос (прообраз Корбена Далласа), выигравший путевку в экзотический курорт. Там он встретил Лилу, «песчаную девушку», которой было больше 2000 лет.
- Идея фильма «Леон» зародилась у Люка Бессона во время работы над «Никитой» (1990). В третьем акте «Никиты» появляется чистильщик Виктор (Жан Рено), отправленный на помощь главной героине. Бессон увидел в этом персонаже нереализованный потенциал и решил создать отдельную историю, посвященную ему. Леон, как и Виктор, носит характерные элементы одежды: длинное шерстяное пальто, темные очки и вязаную шапку. Изначально фильм планировалось назвать «Уборщик» («Чистильщик»).
Читайте также: Лямур тужур: 5 самых любвеобильных французов
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.