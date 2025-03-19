Ответы на кроссворд от 18 марта 2025: интересные факты про Люка Бессона

4. Артур

Люк Бессон, создатель и режиссер сказки «Артур и минипуты», не только придумал волшебный мир, но и воплотил его на экране. Одна из песен, звучащая в сцене схватки в подземном клубе, ранее прозвучала в культовом «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино. Принцесса в этом эпизоде повторяет знаменитый танец Умы Турман, еще больше связывая фильм Бессона с работой Тарантино. Мотив священного меча, который невозможно вытащить из камня, — явная отсылка к легенде о короле Артуре, подчеркивающая избранность главного героя, носящего то же имя.