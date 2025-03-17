Пять мостов ушли под воду в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Согласно информации, в понедельник под воду ушла переправа в Борском округе, в 1 км от деревни Остреево. Жилые дома находятся вне зоны затопления. Движение возможно по объездной автодороге Тарасиха — Доенки, также спасателями организована лодочная переправа.
Кроме того, еще четыре моста остаются затопленными в Кстовском, Гагинском и Починковском районах. Эвакуация жителей из данных районов не требуется, сотрудники МЧС ведут мониторинг ситуации. Ранее сообщалось, что два моста оказались затоплены в Кстовском и Гагинском районах.