В Перми до конца недели отключат холодную воду у жильцов 40 домов

В Перми на сетях водоснабжения с 18 по 23 марта проведут плановые ремонтные работы. Воду отключат в многоквартирных домах на территории Ленинского, Дзержинского и Мотовилихинского районов.
Воды не будет по адресам:
— 18 марта 10:00 до 19:00 на бул. Гагарина, 109, 111/1, 111/2, 113, 113б, 115, 84, 86, 88 и ул. Старцева, 61;
— 18 марта с 10:00 до 10:00 19 марта на ул. Анри Барбюса, 53 и ул. Грачева, 10;
— 19 марта с 09:00 до 20:00 на ул. Екатерининской, 120, 120а, 134 и ул. Пермской, 124, 126, 126а;
— 23 марта с 09:00 до 20:00 на ул. Желябова, 11/2, ул. Пожарского, 10, 12, 12/2, 14, 17а, пр. Парковом, 18, 26, 28, 28а, 30/1, 30/2, 32, 34, ул. Подлесной, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.
Компания «НОВОГОР-Прикамье» Приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.