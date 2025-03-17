В Воронеже сократилось число закрытых на карантин классов в школах

Ровно на треть сократилось число классов в воронежских школах, закрытых на карантин. По состоянию на 10 марта, их было 129, теперь же, 17-го — всего 86. При этом неделю назад учебный процесс был частично приостановлен в 53 школах, теперь же — в 41-й.
В городской администрации еще раз напомнили, что всего в Воронеже идет учебный процесс в 4378 классов 123 школ. Таким образом, карантин ввели лишь в двух процентах от общего числа классов.
Карантин вводят, когда число заболевших в классе превышает 20 процентов от полного его состава.