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Гостиницы бронируют за 16—19 тысяч: министерство по культуре и туризму — о стоимости отелей Калининградской области в мае и летом

Мест на всех не хватает.

Источник: Клопс

Четырёх- и пятизвёздочные гостиницы Калининградской области активно бронируют на майские праздники и лето. Суточная цена достигла 16 900—19 000 рублей, сообщили «Клопс» в министерстве по культуре и туризму региона.

Средняя продолжительность проживания, судя по брони, составляет 4,5−5 дней. Прогнозируется, что загрузка гостиниц в сегменте 4−5 звёзд достигнет по итогам года 80%.

В Калининградской области работают восемь пятизвёздочных гостиниц на 342 номера, в том числе одна расположена в областном центре, остальные — на побережье. Кроме того, есть 35 отелей с классом обслуживания четыре звезды — это ещё 1 637 номеров.

По данным министерства, в 2024 году регион посетило 2,2 миллиона туристов. А общий номерной фонд в области составляет всего 7 800 единиц, что, естественно, не покрывает потребности в размещении.

В этом году ожидается увеличение количества отдыхающих в Калининградской области.