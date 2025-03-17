Гостиницы бронируют за 16—19 тысяч: министерство по культуре и туризму — о стоимости отелей Калининградской области в мае и летом

Четырёх- и пятизвёздочные гостиницы Калининградской области активно бронируют на майские праздники и лето. Суточная цена достигла 16 900—19 000 рублей, сообщили «Клопс» в министерстве по культуре и туризму региона.
Средняя продолжительность проживания, судя по брони, составляет 4,5−5 дней. Прогнозируется, что загрузка гостиниц в сегменте 4−5 звёзд достигнет по итогам года 80%.
В Калининградской области работают восемь пятизвёздочных гостиниц на 342 номера, в том числе одна расположена в областном центре, остальные — на побережье. Кроме того, есть 35 отелей с классом обслуживания четыре звезды — это ещё 1 637 номеров.
По данным министерства, в 2024 году регион посетило 2,2 миллиона туристов. А общий номерной фонд в области составляет всего 7 800 единиц, что, естественно, не покрывает потребности в размещении.
В этом году ожидается увеличение количества отдыхающих в Калининградской области.