На Башкирию обрушатся дожди и густой туман

В Башкирии испортится погода. Об этом жителей республики предупреждает региональное МЧС.
По информации ведомства, на республику обрушатся мокрый снег и дожди, а на дорогах сложится опасная ситуация из-за гололеда, снежных накатов, а также тумана, из-за которого видимость упадет до 500 метров.
Водителей и пешеходов просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
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