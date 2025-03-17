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На Башкирию обрушатся дожди и густой туман

Видимость на дорогах упадет до 500 метров.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Об этом жителей республики предупреждает региональное МЧС.

По информации ведомства, на республику обрушатся мокрый снег и дожди, а на дорогах сложится опасная ситуация из-за гололеда, снежных накатов, а также тумана, из-за которого видимость упадет до 500 метров.

Водителей и пешеходов просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

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