Собянин: Музей космонавтики откроет первую в мире выставку на борту МКС

«Впервые в истории музейная выставка откроется на борту Международной космической станции. Она посвящена 60-летию первого выхода человека в открытый космос. Передвижная выставка Музея космонавтики состоит из 10 планшетов, которые при поддержке “Роскомоса” доставили на МКС на грузовом корабле “Прогресс МС-30”. Представлены схема выхода из космического корабля “Восход-2” с пометками, сделанными рукой Алексея Леонова, его кисть для живописи, образцы космической техники», — написал мэр.