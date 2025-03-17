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Собянин: Музей космонавтики откроет первую в мире выставку на борту МКС

Выставка Музея космонавтики откроется 18 марта на борту Международной космической станции (МКС) в честь 60-летия со дня первого выхода человека в открытый космос. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Собянин Сергей

«Впервые в истории музейная выставка откроется на борту Международной космической станции. Она посвящена 60-летию первого выхода человека в открытый космос. Передвижная выставка Музея космонавтики состоит из 10 планшетов, которые при поддержке “Роскомоса” доставили на МКС на грузовом корабле “Прогресс МС-30”. Представлены схема выхода из космического корабля “Восход-2” с пометками, сделанными рукой Алексея Леонова, его кисть для живописи, образцы космической техники», — написал мэр.

Он добавил, что 18 марта в 11:34 члены 72-й космической экспедиции — летчики-космонавты, Герои России Алексей Овчинин, Иван Вагнер и космонавт-испытатель Александр Горбунов — выйдут на связь с Землей и проведут экскурсию по выставке.