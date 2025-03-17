В Узбекистане вводят штрафы за езду по автобусным полосам и установку шлагбаумов, а также меняют ответственность за езду по велодорожкам и тротуарам

Кроме того, теперь будут штрафовать за установку искусственных заграждений на дорогах. Документ вступит в силу после подписания президентом.
Почему понадобился новый закон?
Несмотря на то, что в городах Узбекистана выделены специальные полосы для общественного транспорта, водители продолжают нарушать правила, используя их для личных автомобилей. До сих пор в законодательстве не было отдельной статьи, которая бы предусматривала наказание за такие нарушения. Например, сейчас водителей, использующих выделенные полосы, штрафуют по статье 128−6 (нарушение правил остановки и стоянки). Это половина БРВ — всего 187 тысяч сумов.
Какие штрафы вводятся?
Принятый закон дополняет Кодекс об административной ответственности новой статьёй 128−7, устанавливающей штрафы за движение по автобусным полосам. Первое нарушение — штраф 375 тысяч сумов (1 БРВ), а повторное нарушение в течение года — штраф 1,1 млн сумов (3 БРВ).
Напомним, что ПДД разрешают кратковременный заезд на выделенную автобусную полосу для посадки и высадки пассажиров, но только если это не мешает движению автобусов. Водители могут использовать до 50 метров автобусной полосы для въезда и выезда из жилых массивов, но если продолжат движение дальше — их оштрафуют.
Штрафы за выезд на велодорожки, тротуары и зелёные зоны
Новый закон также изменит ответственность за заезд автомобилей на велосипедные дорожки, тротуары и зелёные зоны. Как именно — пока неясно, так как Сенат не уточнил деталей, однако, судя по всему, наказание будет ужесточено.
Также вводится ответственность за незаконную установку искусственных заграждений (шлагбаумов). Сегодня некоторые граждане самовольно перекрывают улицы возле своих домов, ограничивая движение и создавая проблемы для аварийно-спасательных служб и спецтранспорта. Каков будет размер штрафов за это нарушение, сенаторы также пока не уточнили.
Принятый Сенатом закон вступит в силу после его подписания президентом. Тогда же станут известны детали всех новых штрафов.