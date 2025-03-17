В Узбекистане вводят штрафы за езду по автобусным полосам и установку шлагбаумов, а также меняют ответственность за езду по велодорожкам и тротуарам

Несмотря на то, что в городах Узбекистана выделены специальные полосы для общественного транспорта, водители продолжают нарушать правила, используя их для личных автомобилей. До сих пор в законодательстве не было отдельной статьи, которая бы предусматривала наказание за такие нарушения. Например, сейчас водителей, использующих выделенные полосы, штрафуют по статье 128−6 (нарушение правил остановки и стоянки). Это половина БРВ — всего 187 тысяч сумов.