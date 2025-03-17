«Родители уже с ними ничего не могут сделать». Белорусам позволили самим писать заявления о направлении детей в спецшколы

Демидович объяснил, что спецшкола является учреждением образования, где находятся дети, которые состоят в конфликте с законом. Ее ученики — либо правонарушители, либо дети, которые нуждаются в лечении (от алкогольной или наркотической зависимости). Но еще в спецшколе работают психологи, врачи, которые активно взаимодействуют как с родителями, так и с такими детьми.