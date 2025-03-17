В Воронеже к концу рабочей недели снова потеплеет до +11

Воронежские синоптики прогнозируют возвращение пусть не такого мощного тепла, как в начале первого весеннего месяца, но все же для марта выходящего за рамки нормы.
— Уже в пятницу, 21 марта, в Воронеже ожидаем +11 градусов днем без дождя. Это связано с ослаблением влияния воздушных масс с севера. Им на смену приходят более теплые, которые принесет с собой западный, а потом и юго-западный ветер. Ночью будет сохраняться небольшой «минус», зато днем температура будет держаться в районе +10 и чуть выше, — рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.
Что же касается ближайшего прогноза, то во вторник, 18 марта, в районах синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, ночью без существенных осадков. Днем местами вероятен небольшой мокрый снег. Ветер будет дуть северный, ночью 3−8, днем 8−13 м/с. Ночью ожидают −3…+2, днем +3…+8.
В Воронеже 18 марта при таких же погодных тенденциях ночью прогнозируют 0…-2, днем +3…+5.
В среду, 19 марта, в районах будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет по-прежнему северный, но послабее — 5−10 м/с. Ночью синоптики обещают 0…-5, днем +2…+7.
В Воронеже 19 марта обойдется без существенных осадков. Ночью температура будет держаться в районе −3…-5, днем +3…+5.
В четверг, 20 марта, в районах нашего региона снова будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер сменится на западный, который подует со скоростью 5−10 м/с. Ночью метеорологи прогнозируют 0…-5, днем +4…+9.
В Воронеже 20 марта обойдется без существенных осадков. Ночью столбик термометра будет колебаться от 0 до −2, днем — от +6 до +8.