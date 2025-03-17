В Воронеже к концу рабочей недели снова потеплеет до +11

— Уже в пятницу, 21 марта, в Воронеже ожидаем +11 градусов днем без дождя. Это связано с ослаблением влияния воздушных масс с севера. Им на смену приходят более теплые, которые принесет с собой западный, а потом и юго-западный ветер. Ночью будет сохраняться небольшой «минус», зато днем температура будет держаться в районе +10 и чуть выше, — рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.